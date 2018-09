Vicenza, Biblioteca Bertoliana all’ex tribunale

Condividi

L’ex tribunale di Vicenza a Santa Corona, dismesso dopo il trasloco a Borgo Berga, ospiterà la Biblioteca Bertoliana. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Rucco, in sopralluogo ieri presso lo stabile insieme all’assessore alla Trasparenza, Isabella Dotto: «faceva parte del nostro programma elettorale che era stato condiviso da tutti. Dunque, do per scontato che tutti siano d’accordo», ha spiegato Rucco, come riportato da Nicola Negrin sul Giornale di Vicenza di oggi.

Gli spazi dell’ex palazzo di giustizia non saranno occupati solo dalla biblioteca: «il livello interrato che potrà fungere da archivio, mentre il terzo può essere occupato da altri uffici comunali nell’ambito della riorganizzazione studiata con il nuovo direttore generale». Inoltre, nel cortile esterno «ci sono posti auto che potrebbero essere recuperati».

