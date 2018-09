Vicenza, “Venti di Pigafetta”: verso i 500 anni dalla storica impresa

Condividi

Giovedì 20 settembre, alle ore 18.30, presso Palazzo Chiericati a Vicenza è in programma il primo appuntamento de “I venti di Pigafetta“, un ciclo di incontri ideati per promuovere la conoscenza della figura e dell’opera dell’esploratore berico, organizzati dall’associazione culturale “Pigafetta 500“, con il patrocinio e la collaborazione del Comune. All’incontro parteciperanno il sindaco Francesco Rucco, il presidente dell’associazione Stefano Soprana e il velista vicentino Andrea Stella, vincitore del Premio Pigafetta 2008, in collegamento da Genova.

«Il 20 settembre 2019 – si legge in una nota dell’associazione -, ad un anno esatto da questo primo incontro – che sarà l’occasione per presentare ufficialmente alla Città l’associazione, i suoi obiettivi ed i programmi di attività per i prossimi anni – il mondo intero ricorderà il quinto centenario del primo viaggio intorno al mondo compiuto sotto il comando del portoghese Ferdinando Magellano e raccontato dal vicentino Antonio Pigafetta».

L’Associazione Culturale “Pigafetta 500” nasce «con l’obiettivo di promuovere eventi ed iniziative che nei prossimi anni contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione dell’opera di Pigafetta. Il 20 settembre sarà dunque l’occasione per iniziare insieme la preparazione di tre anni di celebrazioni dei cinquecento anni della Spedizione di Magellano (1519-1522), un incredibile lungo viaggio narrato proprio dal nostro concittadino».

(Ph. Claudio Gioseffi / Wikipedia)