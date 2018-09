VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenza piace: oltre 150 negozi aderenti

Condividi

Saranno oltre 150 i negozi del centro storico che sabato 22 settembre aderiranno a “VIOFF – Golden taste edition”, la prima edizione del Fuori Fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di VICENZAORO September. Per l’occasione gli esercizi commerciali e artigianali resteranno aperti fino alle 24 con l’allestimento, grazie a un kit predisposto dall’organizzazione e composto da tovaglie e palloncini d’oro, di eleganti plateatici per la degustazione di prodotti tipici delle realtà enogastronomiche italiane e vicentine. Oltre ai mercatini in corso Fogazzaro, sarà possibile partecipare, in piazza Castello, alla Fiera del pesce di Chioggia e lungo viale Rumor, chiusa per l’occasione al traffico, allo Street food Food Truck Festival Gold Edition – Cucine a Motore (Clicca qui per vedere il programma completo di VIOFF).

«Siamo molto orgogliosi dell’immediato e corale entusiasmo riscosso, grazie alla collaborazione delle associazioni del centro storico – sottolinea l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. La massiccia partecipazione avvenuta in questa occasione ci ha spinto all’istituzione, ufficializzata questa mattina con delibera di giunta, di un Tavolo permanente di lavoro tra le associazioni del centro storico per l’animazione e la rivitalizzazione del cuore della nostra città. Il neonato organismo avrà il compito di formulare proposte, partecipare alla definizione di progetti, attività e iniziative, contribuire alla promozione della collaborazione tra le diverse realtà economiche e culturali del territorio e ad incentivare l’attrazione di cittadini, visitatori e turisti durante tutto l’anno».

«Abbiamo deciso di aderire da subito e con entusiasmo a VIOFF – spiega la presidente dell’associazione Le vetrine del centro storico Anna Jannò –. Come associazione siamo riusciti a raccogliere ben 98 adesioni da parte dei commercianti e artigiani del centro storico e, per la prima volta in 27 anni in cui sono presidente de Le vetrine del centro, anche da parte di quasi una decina di negozi appartenenti a grandi catene commerciali. Si tratta di un nuovo inizio che fa ben sperare che Vicenza sia finalmente proiettata in una dimensione turistica non solo per i suoi meravigliosi monumenti, ma anche per l’accoglienza. Il legame che si verrà finalmente a creare tra il commercio cittadino e l’eccellenza della Fiera dell’oro non potrà che essere positivo per tutti».

«Finalmente la nuova amministrazione comunale si sta muovendo sulla strada giusta, mantenendo fede al programma elettorale e coinvolgendo attivamente aziende e commercianti della città – dichiara Tommaso Listrani, individuato come portavoce del tavolo permanente di lavoro per il centro storico di Vicenza per i prossimi sei mesi –. La città ha bisogno di fare un passo in avanti dal punto di vista della promozione delle sue eccellenze. Per cui ben vengano iniziative come VIOFF, dalla quale tutte le attività economiche, e non solo, potranno ottenere grandi benefici anche in vista di una dimensione internazionale che Vicenza merita e che solo in parte le viene riconosciuta».

Anche Palakiss scenderà in campo per la prima edizione di “VIOFF” mentre fervono i preparativi di Summer, il salone nazionale del gioiello di Palakiss in calendario dal 22 al 26 settembre, il “cash & carry” di Vicenza dove si incontreranno buyer e aziende in una cinque giorni di business internazionale. Sono in programma incontri mirati one to one tra retailer e dettaglianti nazionali e internazionali, in particolar modo da Turchia, Polonia, Paesi dell’ Est, Grecia, Spagna, ma anche presenze asiatiche e nord africane.

«Siamo una piattaforma commerciale per le pmi e la fiera è strategica, rappresenta un importante momento di incontro – spiega Andrea Marcon, l’amministratore delegato di Palakiss – stiamo sempre di più lavorando con l’utilizzo anche di strumenti per valorizzare l’eccellenza del Made in Italy orafo-argentiero in “fiera virtuale” attiva tutta l’anno, un modo per creare ulteriori momenti di business per una platea sempre più ampia, un ulteriore veicolo per far conoscere il valore e la manifattura del gioiello, del fashion bijuoux in oro e argento. Ci tengo a ringraziare il Comune di Vicenza e il management di Vicenzaoro per aver coinvolto anche Palakiss nel progetto “VIOFF”. Saremo certamente una “cassa di risonanza” in questo importante evento, e sosterremo eventi e iniziative attraverso la nostra community di operatori, addetti ai lavori e buyers internazionali».

Tavolo permanente di lavoro per il centro storico di Vicenza

Questa mattina la giunta ha approvato l’istituzione di un Tavolo permanente di lavoro per il centro storico di Vicenza – un organismo a carattere propositivo e consultivo, con durata pari al mandato dell’amministrazione comunale – con il compito di formulare proposte, di partecipare alla definizione di progetti, attività e iniziative finalizzate all’animazione e alla rivitalizzazione del centro storico cittadino, di contribuire a promuovere la collaborazione tra le diverse realtà economiche e culturali del territorio e ad incentivare l’attrazione di cittadini, visitatori e turisti in tutti i periodi dell’anno, a beneficio delle attività produttive presenti e di quanto il centro storico offre dal punto di vista culturale e artistico. Il Tavolo, presieduto dall’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, ad oggi è composto dai rappresentanti delle associazioni “Botteghe di piazza delle Erbe”, “Vetrine del centro storico”, “Vivere Fogazzaro Vicenza”, “I Portici di corso Fogazzaro”, “Casa del Fogazzaro”, “Città del Palladio”, “Le botteghe storiche di Vicenza” , “Il Tritone”, “Pandora”, “Come un incantesimo” e “Vicenza in oro” (in via di costituzione). Per farne parte è necessario svolgere stabilmente la propria attività in centro storico in ambiti territoriali specifici, quali le associazioni di via, in specifiche tipologie di attività di interesse del centro storico. Ciascuna associazione aderente può partecipare con uno o più rappresentanti designati, fino a un massimo di tre. La partecipazione dei rappresentanti è a titolo gratuito. Il Tavolo si riunisce a cadenza mensile in una sede del Comune. Agli incontri, a seconda dei temi da affrontare, possono partecipare, previo invito, anche assessori, consiglieri, dirigenti e funzionari comunali oppure, se ritenuto utile, altri soggetti competenti in specifiche tematiche di interesse. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.