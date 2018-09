Cede posto a disabile, Alitalia lo dà alla Boldrini: lei smentisce

Condividi

Un imprenditore che si trovava sul volo Genova-Roma ha scritto una lettera ad Alitalia per denunciare di essere stato costretto a cedere il suo posto sul volo alla parlamentare Laura Boldrini, ex presidente della Camera, spostandosi in un altro settore pur avendo pagato un sovrapprezzo di 15 euro per quel posto. A far infuriare Duilio Paolino, così si chiama l’imprenditore, è stato però il fatto che Alitalia gli avrebbe detto che doveva far posto a un disabile. «Avevo prenotato il volo 1391 e avevo effettuato regolare pagamento upgrade con scelta del posto – spiega l’imprenditore nella lettera.- Al momento della registrazione mi viene comunicato che sono stato spostato al 20C, ma mi è stata data la motivazione secondo la quale una persona portatrice di handicap avrebbe dovuto avere quel posto. Non ho fatto alcuna obiezione e non ho nemmeno pensato a chiedere il rimborso.

«Con grande stupore e arrabbiatura -aggiunge Paolino -, ho constatato che il mio posto era stato assegnato ad un politico e ai suoi accompagnatori. Non contesto il fatto che mi sia stata raccontata una bugia, ma è stato fuori luogo il modo e il comportamento adoperati dalla compagnia di fronte a clienti come il sottoscritto che paga regolarmente il biglietto e in viaggio per lavoro. Certe persone – conclude -dovrebbero sedersi in quei posti dove siedono tutti, forse per cominciare a girare quel film Ritorno alla normalità». L’ex presidente della Camera sul suo profilo Facebook ha smentito così la notizia: «nel volo che ho preso da Roma a Genova mi sono seduta a bordo, come è normale che sia, nel posto indicato dalla carta d’imbarco ottenuta con check-in online 24 ore prima del volo. Non è intervenuto nessuno della compagnia area per assegnarmi un posto di favore e non c’è stata nessuna discussione con la mia scorta visto che non c’era.

