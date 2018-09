Chef Rubio: «in tanti non la pensiamo come disonorevole Salvini» [VIDEO]

Condividi

Chef Rubio ancora contro il «disonorevole» Matteo Salvini. Oltre che sui social a colpi di tweet, è ritornato sull’argomento anche durante la presentazione della campagna Wwf “Io sto con la natura” di cui è testimonial. «Ho definito Salvini “disonorevole”? Ho scoperto che la Lega pagherà i 49 milioni rubati fino al 2098 dichiarandosi colpevoli del furto. Il mio impegno politico è sempre stato presente, in tempi non sospetti avevo anche creato la pagina “Matteo Sarvini”, un suo alter-ego che parlava romanesco e si faceva “cazziare” dalla madre».

«Ne parlo – continua chef Rubio – perché sento che c’è un bisogno di dare voce alle persone che la pensano come me, che sono molte di più di quelle che blaterano senza senso sui social. I profili che mi insultano spesso sono falsi con cinque follower creati ad hoc per fare casino sulla rete. Bisogna smettere di parlarne perché questi bifolchi sono come Freddy Krueger di Nighthmare: se non si parla del problema alla fine quello non esiste. Se non parlassimo di fake news come aumento dei crimini e dell’immigrazione ne godremmo tutti quanti», conclude.