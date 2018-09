Coltivazione mele, 50% dei raccolti distrutti da cimice asiatica

Condividi

12:40 – La cimice asiatica ha colpito duramente le coltivazioni di mele del Basso Padovano, soprattutto tra Montagnana, Este e Monselice. Lo rende noto Confagricoltura Veneto, stimando un danno del 50%, con timori anche per i kiwi che si raccoglieranno in autunno. «Avevano prospettato un’annata in rimonta delle mele – commenta Davide Gemmo, frutticoltore e consigliere di zona di Confagricoltura – dopo un 2017 segnato da rese basse a causa delle gelate e della forte siccità».

«Invece ci ritroviamo con metà frutta falcidiata dagli insetti, e per quello che rimane ci pagano sempre meno. È inutile decantare tanto il made in Italy se poi il nostro prodotto non viene sostenuto. Bisogna che gli agricoltori uniscano le forze e facciano pressione sui consorzi frutticoli, chiedendo una migliore tutela per i produttori e lavorando anche sulla grande distribuzione per permettere una valorizzazione delle mele locali. È a rischio una filiera che, tra addetti fissi e stagionali, occupa centinaia di persone». (Fonte: Ansa)

(Ph. Shutterstock)