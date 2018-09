È morta Inge Feltrinelli, i libri come leva per cambiare il mondo

Condividi

All’età di 87 anni è morta Inge Feltrinelli. Prima fotoreporter, poi editrice, Inge è nata in Germania nel 1930 da genitori ebrei-tedeschi ed è stata naturalizzata italiana. «“I libri sono tutto, i libri sono la vita”, e quella della presidente della Casa editrice Giangiacomo Feltrinelli e icona della cultura del ‘900, è stata una vita circondata da libri, librai, editori, scrittori e lettori – scrive la stessa casa editrice in una nota -. Ci lascia una donna che sapeva distinguere la qualità e che ha portato in Italia e a Milano, nel corso degli ultimi cinquant’anni, scrittrici, scrittori, editori, intellettuali internazionali animando un contesto di inestimabile ricchezza».

«Potevo avere lo stesso destino di Anna Frank che era della mia stessa generazione», ripeteva spesso Inge. Ma la sua vita cambiò quando conobbe Giangiacomo Feltrinelli, che sposò nel 1960. Uno dei suoi ricordi più crudi della sua infanzia lo raccontava così: «sentivo la puzza di povertà, una puzza infernale. la gente ha sentito la puzza di morte, erano tutti nazi, perché la borghesia non ha mai detto niente? Non potevano non sapere. Sono molto felice di aver avuto una gioventù tra il sogno e la verità di una brutalità vera».

