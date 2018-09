Europei paralimpici, un fioretto d’oro per Bebe Vio

Condividi

13:40 – Nella seconda giornata di gara agli Europei di scherma paralimpica Terni2018 l’Italia fa tris. Oro per Bebe Vio nel fioretto femminile categoria B, argento per Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria A e bronzo per Edoardo Giordan nella sciabola femminile, categoria B.

Bebe ha conquistato il suo oro in finale con la russa Irina Mishurova con la paralimpionica azzurra che ha siglato un 15-1. «Una gran bella emozione perchè gareggiare in casa è tutta un’altra storia. Sto provando nuove cose dal punto di vista tecnico e sono contenta perché il lavoro si vede. Ho faticato in semifinale contro la bielorussa, poi in finale mi sono gasata anche grazie al pubblico di Terni. Ma adesso si pensa alla gara a squadre». (Fonte: Ansa – 19/09 20:43)

Ph: Instagram Beatrice Vio