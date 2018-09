Facci: «cane fascista? Pd ai titoli di… coda»

Condividi

Linkedin email

Il giornalista di Libero Filippo Facci interviene sulla vicenda del “cane poliziotto fascista” sollevata dal Partito Democratico a Monza. La questione è stata portata in Consiglio comunale da Marco Lamperti: il cane in questione si chiama “Narco della Decima Mas“, un nome «di poco gusto» per il consigliere di opposizione, dato il riferimento alla flottiglia militare della Repubblica Sociale Italiana. Peccato che, come evidenzia la penna di Libero, “Decima Mas” sia semplicemente «il nome dell’allevamento dal quale proviene il pastore tedesco».

«Un allevamento qualificato e conosciuto in tutto il mondo che ha fornito cani alle forze dell’ordine statunitensi, per dire; probabilmente avete visto i loro cani in qualche video sulle ricerche dei superstiti dei recenti terremoti italiani. Sono pastori tedeschi che hanno passato gli esami della Protezione Civile e che hanno vinto tutti i concorsi e campionati possibili, ma chissà, forse sono fascisti». Una faccenda emblematica che, «dato il momento politico del Paese e la situazione del Pd» dovrebbe far riflettere il partito, «prima dei titoli di coda. Del cane».

(Ph. Shutterstock)