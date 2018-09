Finti carabinieri rubano portafogli a studenti, arrestati da quelli veri

Condividi

Linkedin email

19:46 – Si sono finti carabinieri e hanno rubato i portafogli di alcuni studenti di un istituto a Fossalta di Piave (Venezia) minacciandoli. Ma è durata poco visto che i veri militari li hanno arrestati poco dopo. Il piano era architettato bene: facendo finta di essere carabinieri in borghese in servizio antidroga ed hanno controllato e perquisito i ragazzini di 15 anni nella pausa tra una lezione e l’altra. Infine, sostenendo che il denaro all’interno dei portafogli derivasse da spaccio, li hanno presi e hanno intimato loro di tornare nel pomeriggio con i loro cellulari spiegando che dovevano controllare che non fossero rubati. Il tutto con minacce di portarli in caserma.

Gli studenti intimoriti hanno raccontato tutto alla vicepreside che ha dato l’allarme. A quel punto sono intervenuti i militari della Compagnia di San Donà di Piave, che hanno concordato con le famiglie dei ragazzini una “trappola” per i malviventi. Nel centro di San Donà hanno individuato una giovane di 19 anni che fungeva da “palo”, quindi un 21enne, marito della donna, e un 54enne. Sono stati tutti arrestati per sostituzione di persona, rapina e tentata estorsione e posti agli arresti domiciliari. (Fonte: Ansa – 15:25)