Francia, magistrati chiedono perizia psichiatrica per Le Pen

Marine Le Pen dovrà essere sottoposta a perizia psichiatrica. Lo ha deciso la procura francese dopo alcuni tweet della presidente di Rassemblement National (ex Front National) in cui denunciava le violenze dell’Isis con tanto di foto e video crudi delle stragi compiute dal Califfato. I magistrati hanno cominciato ad indagare a marzo per «diffusione di immagini violente» ed oggi hanno chiesto che sia eseguita una perizia psichiatrica.

Lo rivela lei stessa sempre su Twitter: «credevo di aver visto tutto, e invece no. Per aver denunciato gli orrori di Daesch attraverso dei tweet, la giustizia mi sottopone ad una perizia psichiatrica. Fino a dove vogliono arrivare?». In un altro tweet scrive: «è davvero allucinante. Questo regime comincia davvero a far paura» spiegando che la perizia non è una procedura d’ufficio, ma che è una delle «disposizioni relative alla “messa in pericolo dei minori“, il che, trattandosi di contesto politico dei tweet, è assolutamente aberrante». Immediata la solidarietà di Matteo Salvini: «una procura ordina una perizia psichiatrica per Marine Le Pen. Non ho parole! Solidarietà a lei e ai francesi che amano la libertà!».