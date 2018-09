Migranti, Conte: «Paesi Ue che non accolgono versino soldi»

Condividi

09:45 – Oggi a Salisburgo, Austria, il premier italiano Giuseppe Conte incontrerà gli altri leader europei per cercare di stabilire una linea comune sull’immigrazione. Tra le ipotesi c’è una sorta di tassa per i Paesi Ue che non accolgono i migranti in termini di sbarchi o redistribuzione. (Fonte: Ansa 07:00)