Mondiali ciclismo, promotori: «soldi ci sono, Vicenza può farcela»

Condividi

Linkedin email

Il comitato promotore dei Mondiali di Ciclismo 2020 a Vicenza e in Veneto ha inviato una nota stampa a seguito delle dichiarazioni odierne del presidente di Federciclismo, Renato Di Rocco, e dell’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari riguardo al rischio che la candidatura salti a favore di Aigle, in Svizzera, per la mancanza dei fondi necessari.

Il portavoce del comitato, Claudio Pasqualin (in foto), precisa ai taccuini di Vvox di aver saputo solo oggi dall’assessore regionale allo Sport Corazzari che il governo ha stanziato ulteriori 2,5 milioni per la manifestazione, oltre ai 3,5 milioni già precedentemente assicurati dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Massimo Giorgetti in una lettera a Federciclismo del xx settembre scorso. Di seguito il testo del comunicato:

“Il Comitato per la candidatura di Vicenza ai Mondiali di Ciclismo 2020, preso atto della volontà del Governo Italiano e della regione Veneto di prestare all’UCI la garanzia fideiussoria richiesta per l’assegnazione dell’evento, sottolinea che si è così concretata l’unica condizione richiesta per dare ufficialità ad un’assegnazione già delineata a Bergen (Norvegia) nel settembre 20178 in approvazione dell’esauriente e ponderoso “dossier di candidatura” presentato dal Comitato. Detta approvazione fece seguito al puntuale espletamento di un lungo e complesso iter procedurale concretatosi in depositi cauzionali, visite ispettive, ricognizione percorsi, disponibilità alberghiere e ricettive, trasporti, ecc.Suona peraltro come anomala l’improvvisa apparizione di altra candidatura che indiscrezioni non controllate vorrebbero favorita se non addirittura già vincente. Come suonano altresì stonate le circolanti voci di un termine che al Comitato mai è stato comunicato.

Il Comitato pertanto confida che il Direttivo UCI che si riunirà a Innsbruck la prossima settimana proceda all’assegnazione del Mondiale 2020 alla Federazione Ciclistica Italiana che sin dal 2013 si è pronunciata a favore del “progetto Vicenza”.”