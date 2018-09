Olimpiadi 2026, gelo da Trento e Bolzano

Condividi

«Noi avevamo dato la nostra disponibilità a mettere gli impianti a disposizione di Cortina, poi si è deciso di fare questo “tentativo a tre” con Torino e Milano, ora con Torino che si è sfilata sono rimasti in due. Non mi sembra il modo di procedere, sembra uno stratagemma per perdere: sono felice di non essere stato coinvolto». Lo ha dichiarato il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher (in foto, a sinistra).

Come riporta il Corriere del Veneto a pagina 3, dalla Provincia Autonoma di Trento, il governatore Ugo Rossi (a destra) lascia aperto uno spiraglio: «se il nome Dolomiti avesse un suo spazio, noi ci saremmo», ma chiarisce che non intende sostenere spese «per finanziare investimenti per il marketing su Milano a Cortina».

(Ph. Proincia autonoma di Trento)