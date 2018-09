«Padova, altro che “anime verdi”: dalla Gallani solo ipocrisia»

Condividi

Era il 1930 quando Hermann Hesse profetizzava grandi verità su cosa sarebbe divenuta la nostra società contemporanea: una vita “autentica” è impossibile, dato il livello spirituale del nostro tempo, il regno è quello della bestia, per il quale non esistono principi di autonomia, buongoverno e progresso. Niente di più attuale il caso di Padova. “Anime verdi” è alle porte, il progetto dell’assessorato all’ambiente-verde che apre al pubblico qualche decina di giardini privati del centro storico della città, in due giornate di questo fine settimana di settembre. Apparentemente una buona iniziativa che segue tanti esempi italiani già sedimentati che hanno sempre riscosso grande successo, però nel caso di Padova risulta non coerente anzi stridente con quanto sta dietro questa bella vetrina auto promozionale per l’amministrazione.

Si dimenticano infatti nel frattempo le centinaia di piante esanimi, ancora presenti da mesi in molte parti della città, i giardini scolastici degradati, la corsa agli abbattimenti degli ultimi esemplari di alberi ecologicamente importanti per la città e il vuoto pianificatorio e normativo del verde pubblico comunale. A oltre un anno dal suo insediamento questa amministrazione non è riuscita a emanare neanche una bozza di regolamento del verde. Uno strumento presente in molte città (Milano, Trieste, Vicenza, Bologna, etc.), tanto auspicato da tutte le associazioni ambientaliste, e si continua a violare e ad avallare le violazioni di soggetti privati anche delle minime norme dei capitolati regionali per il rispetto del verde pubblico. L’ipocrisia è il leitmotiv di questa amministrazione che spende e incoraggia con promesse, nuove piantumazioni fallimentari, feste degli alberi, mentre dietro un bel palco addobbato, continua a procedere con una politica della paura delle grandi alberature, dell’emergenza (tagli delle aree a prato discontinue e casuali) e del pressapochismo con tante belle parole. Sembra proprio richiamare il testo di una canzone degli anni ’70: «sai mentire con cortesia con cinismo e vigliaccheria hai fatto dell’ipocrisia la tua formula di poesia». (Caludio Lolli, “Borghesia”, n.d.r.)

Alessandro Angrilli

Comitato Difesa alberi e territorio Padova