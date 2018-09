Pizzerie d’Italia 2019, migliori pizze venete secondo Gambero Rosso

Condividi

Oltre 600 locali, 62 i Tre Spicchi premiati e 10 le Tre Rotelle: ecco i numeri che emergono dalla nostra guida Pizzerie d’Italia 2019, presentata oggi a Palazzo Caracciolo a Napoli. A smuovere le acque, però, sono stati in realtà altri numeri, con cui questa sesta edizione si cimenta per la prima volta: le pizzerie non vengono più valutate solo impiegando gli spicchi e le rotelle, ma questi si affianca infatti un punteggio frutto della somma di tre voci. A partire da quella che riveste il peso maggiore, la pizza (80/100): una sola parola che raccoglie un giudizio costruito analizzando ogni fase della lavorazione, quindi dall’impasto fino a cottura e topping. E poi l’ambiente e il servizio, quest’ultimo comprensivo pure della proposta beverage: 10/100 a testa, ovviamente calibrando il voto in rapporto alla categoria di appartenenza dell’insegna (pizza napoletana, all’italiana, a degustazione oppure a taglio). Ma vediamo quali sono le pizzerie venete premiate.

Per la categoria Tre Spicchi – pizza napoletana troviamo la Guglielmo Vuolo Verona (Verona) con 90 punti. Per la categoria Tre Spicchi – pizza a degustazione troviamo invece I Tigli di San Bonifacio (Verona) con 96 punti, Saporè di San Martino Buon Albergo (Verona) con 94 punti, Ottocento di Bassano del Grappa (Vicenza) con 91 punti, Da Ezio di Alano di Piave (Belluno) e Gigi Pipa di Este (Padova) con 90 punti. Passando alla categoria Tre Rotelle troviamo Saporè Pizza Bakery di San Martino Buon Albergo (Verona) con 94 punti.

Per la categoria Pizze dell’anno – pizza a degustazione vince Gigi Pipa di Este (Padova) con la proposta Dalla Terra: fiordilatte pugliese, ricotta di capra, indivia brasata, broccoli verdi, puntarelle, crema di carote allo zenzero, polvere di rape rosse. Per la categoria Pizze dell’anno – pizza napoletana convince i giudici la proposta Lungomare Caracciolo di Guglielmo Vuolo Verona (Verona): fiordilatte, alici fritte, alghe croccanti e limone grattugiato.