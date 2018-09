Pretende rapporti sessuali dalla badante: denunciato 80enne

Condividi

Un uomo di 80 anni di Corigliano Calabro (Cosenza) è stato denunciato dalla badante dell’Est Europa per molestie sessuali e ora potrebbe finire a processo. A quanto pare il pensionato, che non ha mai regolarizzato con un contratto la donna, pretendeva da lei rapporti sessuali. Secondo la badante sarebbe passato dalle parole ai fatti, somministrandole alcol e sedativi per poi abusare di lei. Le sue condizioni economiche l’hanno portata ad accettare inizialmente la situazione, ma poi non ha più retto ed è scattata la denuncia.

(Fonte: Dagospia.com)