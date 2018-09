Reddito di cittadinanza, Tria: «sarà rivolto anche agli stranieri»

Condividi

Durante il question time in Senato, il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha toccato vari argomenti. Dalla pace fiscale che ha definito «fisco amico e incremento della tax compliance e non nuovo condono» fino al reddito e pensione di cittadinanza dove sarebbero «in corso da tempo approfondimenti tecnici delle amministrazioni coinvolte sulla configurazione della misura e sulla definizione della platea dei destinatari in linea con le indicazioni del contratto di governo».

Tria ha voluto specificare che la proposta del Movimento 5 Stelle prevede che il sostegno vada anche agli stranieri. «Oltre agli italiani che versano in condizione di bisogno questa proposta è rivolta anche a residenti di paesi dell’Unione Europea sul territorio nazionale e di paesi terzi purché i rispettivi paesi di origine avessero sottoscritto intese bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia». Il reddito di inclusione prevede che «il richiedente debba essere cittadino dell’Ue, titolare del diritto di soggiorno o cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo nell’Unione». Infine il richiedente deve essere «residente in Italia in via continuativa da almeno 2 anni».

