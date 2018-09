Scoperto il pianeta di Spock: maxi-Terra a “soli” 16 anni luce da noi

Condividi

Linkedin email

Una scoperta degna del film Interstellar: gli astronomi del Dharma Planet Survey dell’Università della Florida hanno trovato un pianeta che potrebbe essere adatto ad ospitare la civiltà umana, in orbita attorno a 40 Eridani A. La stella della costellazione di Eridano, molto simile al nostro Sole e visibile anche a occhio nudo dall’emisfero meridionale, si trova a “soli” 16 anni luce dalla Terra ed è conosciuta per essere il sole di Vulcano, il pianeta natale del dottor Spock di Star Trek.

40 Eridani A fa parte di un sistema a tre stelle e, sebbene non sia mai stato menzionata nella serie tv cult, nel 1991 è stata designata come sistema solare di origine di Spock dal creatore di Star Trek, Gene Roddenberry, insieme a tre astronomi del Centro di astrofisica di Harvard-Smithsonian. Oggi gli astronomi della Florida hanno scoperto una super-Terra in orbita attorno alla stella: un pianeta roccioso grande circa il doppio del nostro, che completa un’orbita in 42 giorni terrestri. L’esopianeta è stato nominato HD 26965b, ma per tutti è già “Vulcano”, il pianeta di Spock.

Fonte: Sciencealert.com