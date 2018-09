Si vanta su Facebook di aver evaso domiciliari, arrestato di nuovo

Condividi

Dopo essere stato condannato ai domiciliari, pensava di beffare i carabinieri di Mogliano Veneto scappando nel suo Paese. Oltretutto ha avuto anche la brillante idea di vantarsene su Facebook pubblicando un selfie con scritto: «a quest’ora domani sarò in Albania» e successivamente altre foto dove lo si vedeva rilassato a bersi una birra nella città di Elbesan.

Una vicenda che è stata un doppio smacco visto che il 24enne era stato condannato per maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzata e era stato rinviato a giudizio con l’accusa di lesioni gravissime dopo aver massacrato di botte un cameriere che è stato tenuto per lungo tempo in coma farmacologico dal quale si è risvegliato con gravi danni neurologici permanenti.

Ieri finalmente la svolta: il personale della Polaria di Venezia l’ha individuato su un volo in transito dall’Albania. A quel punto è stato bloccato e preso in custodia dai carabinieri di Mogliano Veneto che lo hanno portato in carcere a Treviso.

Fonte: Fanpage