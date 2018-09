Treviso, manifesti per smettere di bestemmiare

Condividi

Dopo i corsi per smettere di fumare, di bere, o di mangiarsi le unghie, arrivano dei manifesti per smettere di bestemmiare. Come scrive Matteo Marcon su La Tribuna a pagina 24, l’iniziativa parte dagli studenti dell’istituto comprensivo di Casale sul Sile (Treviso) che hanno lanciato una campagna per il senso civico che comprende anche altre fastidiose abitudini come gettare i mozziconi di sigaretta in terra. Verranno installati 50 totem nel comune. Tra di essi anche la frase «per dialogare non serve bestemmiare». Il modello sono le campagne di Oliviero Toscani.