A4, tamponamento fra 3 tir: chiuso casello di Montecchio (Vi)

Incidente in A4 tra i caselli di Vicenza Ovest ed Est in direzione Venezia. Tre tir si sono tamponati poco prima delle gallerie con grande disagio per gli automobilisti in transito. Il traffico è congestionato e si registrano più di 11 chilometri di coda. Il casello di Montecchio Maggiore è stato chiuso.