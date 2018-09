Abusi al Provolo, nuova denuncia per prete veronese

Condividi

Don Nicola Corradi, prete veronese di ormai 83 anni che da diverso tempo è in Argentina, ha ricevuto una nuova denuncia per abusi sessuali. Come scrive Laura Tedesco sul Corriere di Verona a pagina 8, l’uomo è in attesa dell’inizio del maxi processo che lo vede accusato di pedofilia assieme ad altre 11 persone (tra cui una suora giapponese) dell’istituto Provolo, scuola per bimbi sordomuti con sede centrale a Verona e altre sedi distaccate in Sud America. L’istituto è stato prima chiuso, dopo le indagini, e ora acquistato dal comune argentino di Lujan de Cuyo, che lo trasformerà in un centro civico.