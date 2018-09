Choc a New York, tre bimbi accoltellati all’asilo nido

Condividi

Choc in un asilo nido nel Queens a New York. Almeno 5 persone sarebbero state accoltellate, di queste tre sarebbero bambini. Come scrive la Nbc, l’età dei piccoli non è stata resa nota, si sa solo che sono un maschio e due femmine e una di queste sarebbe in gravi condizioni. Una donna di 52 anni, che si sarebbe autoinflitta delle ferite con lo stesso coltello, è stata arrestata.