Di Maio: «Berlusconi? Come la moglie che torna dal marito traditore»

Silvio Berlusconi secondo Luigi Di Maio? «E’ un po’ la moglie che torna dal marito anche se il marito continua a tradirla». Il leader del M5S e ministro del Lavoro commenta così il vertice del centrodestra avvenuto nei giorni scorsi assicurando che nemmeno questo creerà tensioni tra Lega e 5Stelle: «in questi giorni si stia giocando per dare una narrazione che il governo è nel caos, ma noi, invece, lavoriamo ogni giorno per una legge di bilancio che metta al centro gli italiani e non le banche e le lobby».

Poi smentisce il ministro dell’Economia Giovanni Tria che ieri aveva dichiarato che il reddito di cittadinanza riguarderà anche gli stranieri: «abbiamo corretto la proposta di legge iniziale sul reddito di cittadinanza anni fa: è singolare che torni in auge una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea per l’assegnazione del reddito ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani». Poi assicura: «faremo quello che abbiamo detto in campagna elettorale».