Formigoni condannato, pensione bloccata: «ho solo 2 mila euro»

Le prime parole di Roberto Formigoni dopo la condanna a 7 anni e mezzo per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sul caso Maugeri sono di rabbia e amarezza. Oltre la condanna e il risarcimento di 6 milioni infatti è stato disposto anche il blocco della pensione all’ex governatore della Lombardia. In un’intervista al Corriere della Sera si sfoga così: «mi hanno messo al rogo per aver governato bene. Non ho il vitalizio e da parte ho solo 2 mila euro. La pensione – conclude – era la mia unica fonte di sostentamento».