Fornero: «io, capro espiatorio. Salvini usa mio nome per ottenere voti»

Condividi

Linkedin email

«Vorrei domandare se sembri civile che ci sia stata questa personalizzazione, questo cinico sfruttamento di un nome a scopo di consenso elettorale». Queste le amare parole dell’ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero ai microfoni di “Pil&Contropil” in onda su Tgcom24. «Io grazie al Cielo e alle persone a me vicine, anche ai miei studenti, sono abbastanza forte da superare con equilibrio tutto questo. Questo oggi è capitato a me, potrà capitare ad altri: ma ritengo che si possa contrastare una legge, ma molte delle argomentazioni che sono state usate in modo malvagio, cinico e spietato erano soltanto dirette a creare scontento per poterlo sfruttare. E’ la tecnica del capro espiatorio: individui qualcuno e dici che è il tuo nemico. E puoi dire che fatto fuori, si spera in maniera metaforica, i tuoi problemi saranno risolti».

Poi la Fornero entra nel merito commentando l’ipotesi di pensionamento a quota 100: «mettiamo pure che siano 8 miliardi, ma vanno trovati per il 2019, 2020, 2021 e così via ogni anno. Però si vuole ridurre la tassazione, non si vogliono ridurre le altre spese. Possiamo decidere di spendere ancora per le pensioni, ma a me pare che la cosa importante sarebbe decidere di spendere per il lavoro».

Ph: flickr DG EMPL