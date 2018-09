Friuli, Lega: «chi accoglie faccia polizza per danni causati da migranti»

Condividi

Linkedin email

Mauro Bordin, capogruppo della Lega in consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ha presentato una mozione per «imporre ai soggetti che ricevono contributi pubblici per gestire l’accoglienza degli immigrati, di munirsi di adeguata polizza assicurativa per garantire un equo indennizzo a chi abbia subito danni ad opera dei loro ospiti, siano essi richiedenti asilo o minori stranieri non accompagnati».

«Si sono verificati casi di migranti che si sono resi colpevoli di condotte illecite – spiega Bordin -. Condotte le quali, oltre a creare diffuso allarme sociale, hanno determinato danni a cose e a persone. In questi casi, l’ingiustizia subita viene ulteriormente aggravata dal fatto che la responsabilità risarcitoria diretta, in riparazione dei danni subiti, non trova alcuna risposta, vista la condizione di indigenza nella quale versano i responsabili». Per questo motivo Bordin chiede che chi accoglie i richiedenti asilo, per ricevere i contributi pubblici, debbano munirsi di una polizza che possa garantire che eventuali danni siano risarciti.