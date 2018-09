Giovani rinunciano a posto fisso: «preferiscono la discoteca»

Condividi

Il presidente della Savno, ditta di raccolta rifiuti di Conegliano (Treviso), solleva un caso sui giovani “fannulloni”. Su 10 ventenni assunti come operatori ecologici e camionisti per il pensionamento di altri dipendenti, solo uno è rimasto: lo riporta Diego Bortolotto su La Tribuna a pagina 35. Per loro c’era la possibilità di avere un contratto a tempo indeterminato. «Uno ha presentato le dimissioni il giorno stesso perché aveva detto che non era portato, un altro ha lasciato dopo una decina di giorni. Preferiva la discoteca. Sono rimasto un po’ amareggiato, evidentemente è difficile alzarsi alle 4:30» ha dichiarato il titolare Giacomo De Luca.

