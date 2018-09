Grosseto, 50enne vince 5 milioni alla lotteria: «troppi, li dono a poveri»

Condividi

La fortuna è cieca ma questa volta sembra averci visto benissimo e ha deciso di premiare una 50enne di Grosseto davvero altruista e perbene. La donna, che abita in affitto e rischiava lo sfratto e si ha arrangia come può con lavori domestici, ha acquistato un gratta e vinci che le ha regalato 5 milioni di euro.

Nonostante le sue condizioni economiche non brillassero, la fortunata vincitrice ha subito dichiarato: «questi soldi sono troppi per me, li donerò a poveri e bisognosi». Una parte della somma sarà utilizzata infatti per realizzare un moderno e attrezzato centro per disabili. «È una donna buona e anche quando non aveva nulla ha sempre aiutato chi aveva bisogno», commenta il tabaccaio che le ha venduto il gratta e vinci e che la conosce bene.

