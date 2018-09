Migranti, l’idea di Trump: «muro nel Sahara»

Condividi

Il consiglio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’Europa per far diminuire i flussi migratori è quello di costruire un muro nel Sahara. Lo rivela il ministro degli esteri spagnolo Josep Borrell. L’idea di Trump sarebbe stata lanciata durante la visita dei reali spagnoli alla Casa Bianca. «Fate come me con il Messico» ha detto il presidente USA. Borrell ha spiegato a Trump che la soluzione è irrealizzabile per due motivi: si tratta di un confine molto esteso e, soprattutto, la Spagna non ha giurisdizione su quei territori.

(Fonte: IlSole24Ore)