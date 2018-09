Mondiali Ciclismo, Veneto abbandonato. Anche da Federciclismo

Condividi

Sono esasperati, Claudio Pasqualin, Alessandro Belluscio e Moreno Nicoletti, i tre promotori della candidatura “Vicenza-Veneto” ai Campionati Mondiali di Ciclismo del 2020. Non esternano la loro esasperazione, anzi mantengono pubblicamente un signorile e diplomatico aplomb, ma nei “fuori onda” non si risparmiano. Come dare loro torto? Mancano solo pochi giorni alla riunione del Comitato Direttivo della UCI che dovrebbe, stavolta definitivamente, assegnare le prove mondiali e ancora non hanno la minima idea se la assegnazione sarà confermata all’Italia e quindi alla Città del Palladio, city host, e al Veneto.

Non sanno nemmeno se esista davvero la candidatura svizzera del Canton Grigioni e di Aigle, la cittadina in cui ha sede (guarda caso) la UCI, perchè non c’è nessuna conferma ufficiale. Gli svizzeri sono entrati in scena improvvisamente solo a fine agosto attraverso rumors e notizie di stampa che addirittura riferivano di una scelta già fatta dall’Unione Ciclistica Internazionale a favore dei promotori rossocrociati ed a scapito del Comitato vicentino. Il che è impossibile, perchè la decisione va assunta non dai vertici dell’organismo ma dal suo Comitato Direttivo, che è composto da 18 persone, di tutti i continenti, che non si riunisce dal 21 giugno. A meno che anche per la UCI valga la regola “tutti gli uomini del Presidente”, applicata pedissequamente in tutti i Consigli che reggono lo sport sia a livello internazionale che federale: comanda il presidente e la maggioranza dei consiglieri sono suoi yesmen.

Ma, nel caso della candidatura veneta, ci sarebbe un ostacolo a bloccare questi giochi di vertice. O almeno dovrebbe esserci, e vedremo presto perchè è meglio usare il condizionale. Questo ostacolo si chiama Renato Di Rocco, che, oltre ad essere presidente della Federazione Ciclistica Italiana (e cioè dell’ente sportivo che formalmente riceverebbe la assegnazione dei Mondiali 2020), è anche il vicepresidente della UCI. Da lui ci si dovrebbe quindi aspettare una difesa all’ultimo sangue della candidatura italiana, come in realtà è stato almeno fino a un certo punto. Perchè grazie a Di Rocco il dossier “Vicenza-Veneto” non è stato accantonato un anno fa, nonostante la totale mancanza delle garanzie economiche che dovevano essere fornite a pena di esclusione. Anzi Di Rocco è riuscito a ottenere ben tre dilazioni per il deposito della fidejussione da 6 milioni di euro pretesa dalla U.C.I., l’ultima delle quali andrebbe in scadenza la settimana prossima.

Ma l’atteggiamento del presidente federale italiano è inspiegabilmente cambiato proprio negli ultimi giorni. Di Rocco ha infatti confermato quanto non è ancora ufficiale e cioè la esistenza della candidatura svizzera e l’accantonamento di quella italiana. Ed è chiaro che, se una conferma di questa portata arriva dal vicepresidente internazionale, anche se manca l’imprimatur del Comitato Direttivo riesce difficile non credere che sia tutto vero. Non solo. Di Rocco ha anche dichiarato al Mattino di Padova che il conguaglio di 2,5 milioni (che mancava per coprire integralmente la fidejussione), assicurato in extremis dal governo, era arrivato troppo tardi e non c’era più nulla da fare.

Una linea, in definitiva, che rappresenta esattamente il contrario di quella che ci si sarebbe aspettato dal numero 1 della Federazione nazionale che aveva non solo presentato la candidatura ma anche l’aveva fattivamente sostenuta fino a due mesi prima. Cosa c’è dietro lo sganciamento di Di Rocco?, si chiedono increduli i tre vicentini del Comitato Promotore. Pare che glielo abbiano chiesto di persona e di brutto ma senza troppa soddisfazione. Pasqualin, Belluscio e Nicoletti sono anche costretti a navigare a vista, perchè di tutte queste notizie a loro non è stata data alcuna comunicazione diretta. Quello che sanno, lo sono venuti a sapere dai media e da indiscrezioni. Nessuno ha loro comunicato che il sottosegretario con delega allo sport Giorgetti aveva trovato i soldi che mancavano per soddisfare la garanzia economica che sostiene la candidatura. Nemmeno hanno loro spiegato come la UCI possa ammettere una candidatura elvetica nata dal nulla, mentre i promoter vicentini hanno dovuto lavorare anni per preparare un dossier secondo le rigorose prescrizioni dell’ente internazionale e affrontare vittoriosamente le ispezioni dei tecnici di Aigle.

E nessuno infine si è finora degnato di dir loro “siete fuori”, pur avendo soddisfatto entro i termini anche l’ultima e più impegnativa richiesta. E tutto ciò senza colpe, perchè si sapeva dall’inizio che le garanzie economiche dovevano arrivare dal governo e certo non si può addebitare alcuna responsabilità a Pasqualin, Belluscio e Nicoletti se, chi doveva trovare le risorse nel bilancio dello Stato, ha sforato di un anno secco ed è arrivato addirittura sul filo di lana per mantenere un impegno pubblicamente assunto dal vicepresidente del Consiglio on. Salvini ben quattro mesi fa.