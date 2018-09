«Mondiali ciclismo, Zaia non aveva detto “prima i Veneti”?»

Condividi

Il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale veneto Stefano Fracasso interviene sulla questione di mondiali di ciclismo 2020 a Vicenza. «Forse Zaia dovrebbe spiegare ai ministri del suo governo cosa intende con lo slogan “prima i Veneti” – afferma Fracasso in una nota – perché viene il dubbio, visti i risultati, che ci sia un problema di comprensione. La perdita dei Mondiali di ciclismo 2020 a Vicenza è grave e non si può, ancora una volta, dare la colpa agli altri. Una penalizzazione pesante per un territorio che vanta una grande tradizione per le due ruote, con quasi 500 società in tutta la regione».

«Le garanzie del governo, sotto forma di fidejussione all’Unione ciclistica internazionale, sono arrivate troppo tardi – aggiunge Fracasso -. Eppure la questione era nota da tempo, tanto che a giugno, in campagna elettorale, Zaia e Salvini venuti a sostenere Rucco avevano promesso un pieno sostegno. La cifra non era enorme, come ammette lo stesso assessore allo Sport Corazzari, visto che Palazzo Chigi una decina di giorni fa avrebbe dato la propria disponibilità a garantire due milioni e mezzo per l’organizzazione. Perché non è stato fatto prima? Non si può restare a guardare e dopo scaricare ogni responsabilità ai precedenti governi di centrosinistra. Da quattro mesi la Lega ha a Roma un governo amico dei Veneti che nei fatti è l’esatto opposto: i Mondiali di Vicenza sono solo l’ultimo esempio, pensiamo infatti al blocco del Bando periferie o al Decreto dignità. E di fronte a questo scempio – conclude Fracasso – il presidente Zaia non ha ancora proferito una sola parola».