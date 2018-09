Moretti: «mondiali ciclismo a Vicenza, fallimento di Zaia e Salvini»

Condividi

«I mancati Mondiali di ciclismo a Vicenza sono un altro fallimento del Governo gialloverde, quello “amico dei veneti”». Lo afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Alessandra Moretti (in foto), che attacca il governatore veneto Zaia e l’assessore allo Sport Corazzari, che ieri aveva dato la colpa della mancata assegnazione ai passati esecutivi di centrosinistra: «è inutile che continuino con la logica dello scaricabarile: il Pd non governa più da febbraio, spettava a Lega e Cinque Stelle, insieme alla Regione, il ruolo di promotore e sostenitore. Come avevano fatto durante la campagna elettorale per le Comunali a sostegno di Rucco sia Zaia che Salvini. Invece, “passata la festa, gabbato lo santo“».

«Non si tratta di una novità dell’ultima ora – prosegue Moretti -, le scadenze erano note, ma si è preferito decidere di non decidere, con questi risultati. E Zaia non ha detto una sola parola. Non bastava il pasticcio delle Olimpiadi con la candidatura di Cortina sbandierata ai quattro venti e rimasta prigioniera delle liti tra leghisti e grillini per una spartizione politica che non ha niente a che vedere con lo sport. La smettano di fare propaganda e a ripetere “e allora il Pd?” per mascherare la propria incapacità di governare. Un’incapacità che sta già facendo danni non solo al Veneto ma a tutto il Paese».

