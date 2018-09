Olimpiadi 2026, Da Re (Lega): «Salvini aiuti Cortina»

Condividi

Il segretario nathional della Lega Gianantonio Da Re spinge per una candidatura a due Milano-Cortina alle prossime Olimpiadi invernali. Ad ostacolare questa opzione è però la posizione del sindaco di Torino Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle che, pur dovendo far fronte a mal di pancia interni, non vuole essere esclusa. Come scrive Silvia Maria Dubois sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 2, Da Re si appella direttamente al ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini: «se ce l’avessi davanti, ora, gli direi: Matteo, manda i grillini a quel paese e fa questo sforzo. I soldi del governo ci servono».

«Sostenere le Olimpiadi a Cortina significa dare con i fatti una mano alla nostra stupenda montagna – ha aggiunto Da Re – a Roma devono capire che questo è un investimento che resta sul territorio e nemmeno così gravoso. Le nuove strutture e l’eco dei Giochi sarebbero un volano per il turismo».