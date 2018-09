Picchia moglie e figli che vivono all’occidentale: condannato marocchino

Condividi

Un uomo di 49 anni di origine marocchina residente a Belluno è stato condannato tre anni di carcere e a risarcire con 10 mila euro a testa la moglie e i due figli, maschio e femmina, a causa dei continui maltrattamenti. Come scrive Davide Piol sul Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso e Belluno a pagina 13, il padre-padrone insultava e picchiava i familiari per piccoli comportamenti a lui sgraditi, in quanto troppo occidentali, come mettersi lo smalto sulle unghie o indossare abiti colorati.