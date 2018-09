Premio “cittadino europeo” al prof che ospita 6 profughi: «si può fare»

Condividi

Linkedin email

14:35 – Ospitare richiedenti asilo «si può fare». Questo il messaggio che Antonio Silvio Calò, insegnante di storia e filosofia al liceo Canova di Treviso che da tre anni ospita in casa sei migranti (qui la sua intervista a Vvox), ha lanciato da Firenze in occasione della consegna del premio Cittadino europeo 2018 promosso dal Parlamento europeo. Per fare accoglienza, «bisogna avere un coraggio politico e una visione: questo coraggio e questa visione io non li ho ancora visti, però io sono qua per proporre qualcosa di concreto, perché nessuno mi può dire che non si possa realizzare, in quanto l’ho realizzato io».

«Voglio lanciare un messaggio all’Europa e all’Italia che si può fare, che non è vero che l’accoglienza non si può fare», ha detto Calò a Villa Salviati, sede degli Archivi storici dell’Ue. Oggi, ha spiegato il professore, i sei migranti si sono inseriti nella comunità e nel mondo del lavoro: «adesso tutti e sei lavorano e la settimana scorsa uno di loro ha avuto un contratto a tempo indeterminato. È una cosa straordinaria che ci fa capire che se noi accompagniamo queste persone in un inserimento graduale possono cambiare completamente la prospettiva». (Fonte: Ansa)