Presidenza Rai, dal cda ok per Foa “bis”

Con 4 voti a favore, uno contrario e un astenuto, il cda della Rai dà il via al Foa bis. Il voto contrario è quello della commissaria Rita Borioni, in quota Pd, l’astenuto Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti Rai. Adesso la nomina di Marcello Foa passerà, o meglio ritornerà, al vaglio della commissione di Vigilanza, il cui presidente Alberto Barachini dovrebbe convocare Foa per l’audizione a Palazzo San Macuto, presumibilmente tra martedì e mercoledì. Scelto da Matteo Salvini, la nomina di Foa era stata bloccata dal veto di Forza Italia ad agosto proprio in commissione di Vigilanza.

Fonte: Repubblica

Ph: Facebook Marcello Foa