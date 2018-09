“Sex tape” online: in 150 nella rete della casalinga, che in realtà…

Condividi

Linkedin email

Un 33enne della Florida rischia di dover scontare fino a 10 anni di carcere per aver filmato di nascosto e pubblicato su internet i rapporti sessuali avuti con 150 uomini. L’uomo, Bryan Deneumostier, si è dichiarato colpevole davanti alla corte federale di Miami, ammettendo di aver fatto sesso con decine di insospettabili uomini eterosessuali, la metà dei quali all’oscuro della sua produzione di video porno. In cambio della sua ammissione di colpa, Deneumostier – che usava il nickname “susanleon33326” – ha patteggiato il ritiro di tre capi di accusa da parte dei procuratori federali. La sentenza è attesa per fine novembre.

L’uomo era stato arrestato a luglio con l’accusa di aver effettuato registrazioni illecite di atti sessuali e di averle pubblicate su un sito web per adulti a pagamento. Per gli investigatori, Deneumostier avrebbe contribuito a gestire il sito, che conteneva circa 620 video dei suoi appuntamenti, caricati negli ultimi 4 anni. Le forze dell’ordine hanno spiegato che Deneumostier si presentava in rete come una «vera femmina eterosessuale», pubblicando annunci su Craigslist. Il sito incriminato ora è offline, ma alcuni dei video sono ancora presenti su diversi siti pornografici.

Fonte: Miami Herald

(Ph. Twitter; Miami Police)