Stipendio alto, Casalino (M5S): «lavoro 14 ore al giorno, me lo merito»

Il portavoce e capo comunicazione di palazzo Chigi Rocco Casalino risponde a chi si è stupito per il suo lauto stipendio, pubblicato ieri dall’Espresso. In un’intervista al Corriere della Sera Casalino spiega che la linea del Movimento 5 Stelle è sempre stata, ed è ancora, quella di combattere gli sprechi e premiare il merito. Nel suo caso, quindi, la cifra è proporzionata all’importanza dell’incarico. «Guadagno poco più di 6 mila euro netti al mese, è uno stipendio alto, non lo nego, ma è quello che è previsto per chi svolge il mio ruolo – ha detto -.Dirigo una trentina di persone, sono reperibile giorno e notte, sette giorni su sette, lavoro 13-14 ore al giorno. Sempre. Ho responsabilità enormi».

(Ph. Facebook – Rocco Casalino M5S)