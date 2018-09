Verona, aggredita fuori da discoteca: «ecco come mi hanno ridotta»

Condividi

Episodio di violenza all’esterno di una discoteca di Verona. Ad essere stata picchiata, con ferite guaribili in 25 giorni secondo la prognosi dell’ospedale, Sara Marzari (in foto), una ragazza veronese di 23 anni che ci racconta cos’è successo: «tutto ha avuto inizio durate l’orario di chiusura quando siamo state aggredite verbalmente da un gruppo di ragazzi e ragazze che non conoscevamo che pensavano volessimo saltare la fila».

Tutto sembrava finito lì ma la ragazza si è imbattuta nel gruppo fuori dal locale: «quando ci hanno viste hanno ricominciato ad attaccarci verbalmente. Ci siamo avvicinate cercando di chiarire la situazione e specificando subito che non avevamo alcuna intenzione di litigare e alzare le mani. Mentre discutevamo con le ragazze del gruppo, un loro amico marocchino ha iniziato a spingere la mia amica. Faccio presente che questo ragazzo ci aveva già importunate più volte e fastidiosamente durante la serata, tanto che siamo state costrette a rifiutarlo in malo modo per farlo andare via. A questo punto la mia amica gli ha detto di levarle le mani di dosso e lui per tutta risposta le ha tirato un pugno in faccia. Io mi sono subito precipitata verso di lui cercando di fermarlo. A quel punto un suo amico mi ha bloccata e l’altro ragazzo del gruppo mi ha dato un pugno in faccia per poi scaraventarmi a terra. Mentre ero a terra ho visto le due ragazze corrermi incontro e spingermi nuovamente». Poco distante c’erano gli amici di Sara che vedendo la situazione sono corsi ad aiutarla. A quel punto il gruppetto violento è scappato verso la macchina facendo perdere velocemente le proprie tracce.

A seguito dell’aggressione Sara ha riportato una frattura al margine inferiore del dente incisivo destro con ulteriore frattura all’apice della radice (con possibile futura perdita totale del dente), un’abrasione allo zigomo e alla mandibola destra, una ferita superficiale al labbro destro, un’abrasione ginocchio destro e contrattura muscolare cervicale. «Penso di aver subito anche un lieve trauma cranico poichè, appena uscita dal pronto soccorso, ho avuto conati di vomito per ore e ore», spiega la ragazza ancora scossa che conclude dicendo che sporgerà denuncia contro ignoti.