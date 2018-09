Violenza sessuale su minore: ex prete Rozzano condannato a 6 anni

Condividi

Mauro Galli, ex parroco di Rozzano (Milano), è stato condannato a 6 anni di carcere per aver abusato sessualmente di un ragazzino di 15 anni nel 2011. Galli aveva già versato 100 mila euro di risarcimento alla famiglia.

Ieri è arrivata la condanna, dopo un’iniziale richiesta di 10 anni. L’ex prete aveva ammesso di aver giaciuto nel letto del 15enne, ma negava la violenza. Secondo il giudice però non avrebbe senso risarcire, come ha fatto lui, la famiglia per un danno che lui ritiene di non aver provocato. E in ogni caso il dolore e il trauma non può essere compensato dal denaro, il quale peraltro non cancella certo un reato.

(Fonte: Repubblica.it)