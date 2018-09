Carabinieri arrestano rom, lui ringrazia: «non devo più sposarmi»

Condividi

A Cremona i carabinieri hanno arrestato un rom di 17 anni per un furto commesso a giugno. Una volta eseguito il mandato, sono venuti a conoscenza di un retroscena particolare. Il ragazzo era stato costretto dalla famiglia a sposare una 13enne rom che lui non aveva mai visto. Per lui sono scattate le manette proprio prima di partire per la Germania, dove doveva avvenire il matrimonio combinato.

La madre è andata su tutte le furie urlando e piangendo e implorando di rimandare l’arresto a dopo le nozze. Il ragazzo invece ha ringraziato i militari sentendosi “salvato”. Insomma, il matrimonio per lui pare essere peggio del carcere.

(Fonte: Ilgiornale)