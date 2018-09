Genova, Salvini e Orbán a testa in giù: «fate pena»

Condividi

Un piccolo manifesto firmato da un movimento comunista è apparso a Recco (Genova) e reca le immagini del ministro dell’Interno Matteo Salvini e del premier ungherese Viktor Orbán attaccate a dei salami e quindi a testa in giù, con la scritta “cantina Loreto“. Il riferimento è a Benito Mussolini e Claretta Petacci, i cui cadaveri furono appesi a testa in giù dai partigiani nel 1945, per vendicare una rappresaglia nazifascista in cui erano stati usati gli stessi metodi. Il ministro Salvini su Facebook risponde così: «non ci fate paura, ci fate pena».