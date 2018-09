Mondiali ciclismo Vicenza, Corazzari: «Coni ci dia ancora tempo»

Condividi

L’assessore regionale allo Sport Cristiano Corazzari in un comunicato annuncia di aver inviato una lettera al presidente del Coni Giovanni Malagò per chiedere di rinviare la decisione sulla candidatura ai prossimi Mondiali di ciclismo. «Non ci arrendiamo – afferma Corazzari – per la Regione e per la città di Vicenza l’appuntamento iridato del 2020 è un’occasione da non perdere. Pertanto, dopo essermi confrontato anche con il sindaco della città berica, Francesco Rucco, chiederò formalmente al Coni di intervenire affinché sia posticipata la decisione sulla candidatura, in modo da superare ogni dubbio sul fatto che abbiamo le carte in regola per concorrere all’assegnazione di questo evento».

«Risorse e garanzie economiche per l’organizzazione del mondiale sono state assicurate da governo e Regione – aggiunge Corazzari -, il territorio è pronto e la sua straordinaria vocazione per questa disciplina sportiva sono un’ulteriore garanzia di quanto Vicenza e il Veneto rappresentino una candidatura forte e prestigiosa. Sto per inviare una lettera al presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, chiedendogli di attivarsi, anche attraverso i rappresentanti italiani nell’Uci, l’Unione Ciclistica Internazionale, perché sia rinviata la decisione sulla candidatura fintanto che non sarà accertato che Vicenza ha pienamente rispettato le regole – conclude l’assessore – per vedersi assegnata l’organizzazione del mondiale».