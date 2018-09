«Mondiali Ciclismo, Vicenza out? Provaci ancora Rucco!»

Condividi

Domanda d’attualità del consigliere comunale di Vicenza Giovanni Battista Rolando (gruppo “Pd Otello Dalla Rosa Sindaco”, in foto) sulla candidatura a rischio del capoluogo berico per i Mondiali di Ciclismo 2020. L’esponente di centrosinistra chiede al sindaco di centrodestra Francesco Rucco che intervenga nel prossimo consiglio comunale fissato per il 27 settembre per chiarire «quali siano state le iniziative istituzionali e politiche della “filiera di comando” costituita da Rucco, Zaia, Ciambetti, Di Maio, Salvini, Conte per scongiurare questa, fin qui triste vicenda, che allo stato appare una vera disfatta con conseguenze negative per la nostra città e l’intero territorio Vicentino e Veneto… e se non ritenga il sindaco di operare ancora, allo sprint, fattivamente nelle sedi istituzionali proprie per riprendere la questione, non dando per definitivamente tramontata la candidatura di Vicenza per i mondiali di ciclismo del 2020».