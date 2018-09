Olimpiadi 2026, Salvini: «farò di tutto per Cortina»

Condividi

Ieri l’appello del segretario regionale della Lega Gianantonio Da Re al ministro dell’Interno Matteo Salvini affinché aiuti Cortina nella candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Oggi, come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 3, Salvini risponde alla richiesta e fa sapere di non essersi dimenticato del Veneto. «Le Olimpiadi sono l’occasione per promuovere le Dolomiti e le Alpi in tutto il mondo – ha detto il ministro -, farò ogni sforzo per non far perdere al Veneto e all’Italia tutta questa bella occasione sportiva, culturale, turistica ed economica».