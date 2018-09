«Revoca cittadinanza a Poroschenko, politici Verona burattini di Putin»

Condividi

08:00 – Il primo segretario per gli affari politici dell’ambasciata ucraina in Italia Yaroslav Moshkola commenta la decisione del consiglio comunale di Verona di revocare la cittadinanza onoraria al presidente ucraino Poroschenko. In una nota Moshkola definisce la revoca «un atto provocatorio preparato ad arte dal regime del Cremlino ed eseguito da forze politiche locali che si prestano ad uno sporco gioco politico. Se alcuni politici vogliono essere i burattini di Putin – aggiunge – allora io non posso ostacolare di esserlo».

«La decisione della maggioranza del Consiglio comunale di Verona – prosegue il comunicato di Moshkola – è un atto solo provocatorio, lontano dagli interessi dei cittadini veronesi e dai principi europei. Qualsiasi lettore del testo della risoluzione in oggetto – conclude Moshkola – può trarre le giuste conclusioni leggendo le frasi continuamente utilizzate dalla propaganda russa, in particolare sulla “guerra civile” (mentre ormai testimoniato da tutto il mondo l’aggressione militare russa contro l’Ucraina), “violazione dei diritti dei russi in Ucraina” (mentre tutte le autorevoli organizzazioni internazionali confermano distruzioni di libertà civili nella Crimea annessa e nel Donbas occupato dal regime di Mosca)». (Fonte: Ansa 21/09 15:26)