Sesso orale da ubriache: amiche fanno causa al bar

Forse in molti si sono divertiti a guardare queste due ragazze ubriache che pomiciavano tra loro. Poi a un certo punto si sono trovate nude ed hanno iniziato a praticarsi del sesso orale a vicenda. Nessuno è intervenuto, anzi, clienti, baristi e buttafuori del locale le hanno riprese e le loro “gesta” sono finite persino sui siti porno.

Audra O’Neill e Bailey Vaughn però non ci stanno e hanno deciso di far causa al bar di Nashville, Tennessee. Sostengono di essere state drogate e che qualcuno le ha spogliate. Il giorno dopo, raccontano, avevano lividi sul corpo. Diverse sono le infrazioni del locale, dall’aver servito alcolici a minori di 21 anni a non averle fermate evitando gli atti osceni in luogo pubblico.

(Fonte: Dagospia)

(Ph Twitter – Dagospia)