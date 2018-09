Vicenza Oro, in fiera i 10 anni di “Preziosa Magazine”

Condividi

Linkedin email

Lunedì 24 settembre a “Vicenza Oro“, manifestazione inaugurata oggi alla presenza del ministro Erika Stefani, si festeggeranno i 10 anni di “Preziosa Magazine“, rivista dedicata ai gioielli. Nata nell’anno della crisi economica mondiale è arrivata ad essere distribuita in 20 Paesi europei.Nella Hall 6, area Vo Square, lunedì alle 11 interverranno il direttore della rivista Giovanni Micera (al centro nella foto), il direttore della divisione Jewellry & Fashion di Ieg Marco Carniello ed altri ospiti.

«Abbiamo realizzato un sogno, oggi il nostro magazine è distribuito in 20 paesi esteri, abbiamo scommesso sull’abbinamento dell’edizione cartacea con quella web, anche i numeri ci sostengono, non è stato un percorso semplice, – spiega Giovanni Micera, direttore di “Preziosa Magazine” – ma con passione e tenacia, siamo riusciti ad accreditarci e siamo diventati uno strumento ulteriore di visibilità per le piccole e medie imprese, per coloro che credono che l’Italia e il ben fatto ha ancora tanto da dire. Abbiamo interpretato e raccontato un trend, quello del fashion jewels, per noi chiave di lettura vincente, dato che il gioiello moda è stato poi uno dei principali prodotti acquistati dopo la crisi che ha colpito il settore nel 2008».

(Ph Facebook – Preziosa Magazine)